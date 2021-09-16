В большинстве детсадов и школ Петербурга досрочно включили отопление

В пресс-службе Смольного сообщили, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил досрочно включить отопление в большинстве городских школ, детских садов и социальных учреждений.

Отапливать помещения в данных учреждениях начали в понедельник 13 сентября. На данный момент тепло потупило уже в 96% городских школ, а также 98% медицинских учреждений и детсадов.

Стоит отметить, что глава Северной столицы посетил гимназию №642, детский сад №5 на Васильевском острове, а также школы №206 на набережной реки Фонтанки и №181 на Соляном переулке. По словам губернатора, отопление включили согласно нормативам.

«В классах тепло. Уроки проходят в комфортных условиях. Все детские сады города подключены к отоплению», — заявил Беглов.

Кроме того, стоит отметить, что отопление включили также в 70% других социальных объектах и многоквартирных домов.