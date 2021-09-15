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Благоустройство набережной около «Лахты центр» вынесется на обсуждение петербуржцами

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© Фото: pixabay.com

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Предполагается, что удастся установить экологические последствия продвигаемого проекта.

В Санкт-Петербурге депутаты Смольного предложат гражданам общественные обсуждения, которые будут касаться будущего благоустройства набережной около небоскреба «Лахта центр». Соответствующий документ опубликовал Комитет по природопользованию Северной столицы.

Планируется, что во время дискуссии удастся определить, какие экологические последствия может нанести данный проект. Согласно документу, планируется укрепить Лахтинскую гавань гранитной стеной с парапетом. Также здесь собираются установить памятник — «Петр I, спасающий утопающих близ Лахты».

Территорию, общая площадь которой составляет 11 кв. метров, Газпром передаст в распоряжение городу после ввода объекта в эксплуатацию.

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