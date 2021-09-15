Беглов сообщил об открытии 11 новых спортплощадок в 2022 году

В среду, 15 сентября, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил открытие новой площадки со скейт-парком на улице Джона Рида в Невском районе. Также глава региона отметил, что в Северной столице в следующем году появится 11 новых многофункциональных площадок.

«Площадка на Джона Рида – это целый спортивный комплекс под открытым небом. Доступ на неё свободный, в любое время суток. Установлено современное освещение», — заявил Беглов.

Также градоначальник отметил, что все деньги на строительство спортивных площадок выделяются из бюджета города. Как правило, каждый житель города на Неве сможет найти на них спортивное занятие по душе.

Помимо этого, губернатор добавил, что подобная площадка будет открыта на улице Антонова-Овсеенко через неделю.