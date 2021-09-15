В Петербурге открыли парки и скверы после сильного ветра

В последние два дня в Санкт-Петербурге бушевала плохая погода, местами дул штормовой ветер. В связи с плохими погодными условиями в городе были закрыты парки и скверы. Однако теперь стало спокойнее и сейчас парки и скверы Северной столицы вновь свободны для петербуржцев. Об этом сообщили в Комитете по благоустройству.

«Для прогулок вновь открыты Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой», — заявили в Смольном.

За время непогоды в эти два дня ветер смог повалить более 60 деревьев. Поваленную растительность можно было увидеть не только в парках, но и на улицах.