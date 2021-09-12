Полицейские разогнали сходку из 150 стритрейсеров на Комендантском проспекте

В Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте должна была пройти гонка стритрейсеров, но сотрудники полиции помешали этому. В мероприятии приняло участие более 150 автомобилей.

Гонка должна была состояться между Комендантским проспектом и дорогой в Каменку вечером, в субботу, 11 сентября. Очевидцы сообщают, что на сходке находилось более тысячи водителей, а также примерно 150 автомобилей.

Также стало известно, что планируемое событие разогнали сотрудники полиции города. Стражи порядка прибыли еще до начала заездов и заставили гонщиков уйти. В итоге стритрейсеры не стали спорить и разошлись.