В Петербурге прошло лазерное шоу на Троицком мосту по мотивам жизни Александра Невского

В Санкт-Петербурге на Троицком мосту прошло масштабное лазерное шоу по мотивам жизни русского князя Александра Невского. Событие состоялось на Троицком мосту, и было приурочено к празднованию его 800-летия. Шоу сопровождалось музыкой Сергея Прокофьева, которая была написана специально для фильма «Александр Невский» режиссера Сергея Эйзенштейна.

Петербуржцы и гости Северной столицы смогли наблюдать красивую визуальную проекцию, которая показывала с помощью лазерных технологий ключевые моменты из жизни правителя. Кроме того, вместе с лазерным шоу около моста на коне появился сам великий русский князь, облаченным в доспехи, красный плащ и с мечом в руках.

Шоу организовало сообщество «Питер читает». Само мероприяие началось в ночь с 11 на 12 сентября в 1:20 ночи и продлилось до промежуточного ночного сведения моста.

Также отметим, что в эти выходные в Петербурге проходит военно-исторический фестиваль «Невская битва».