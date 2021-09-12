Петербуржец создал LEGO по мотивам капитал-шоу «Поле чудес»

На странице петербургского художника Артема Бизяева в социальной сети Instagram появилась необычная информация. Стало известно, что Бизяев спроектировал LEGO по мотивам капитал-шоу «Поле чудес». В наборе присутствуют всеми известные персонажи этой игры — ведущий Леонид Якубович, и собирательные образы пенсионерки из провинциального города, мужчина средних лет в очках, бабушка в платочке, ну и, конечно, радостные зрители.

Кроме того, в работе петербургского художника есть также легендарный барабан, которые крутят участники программы. На нем, как всегда, стоят подарки и гостинцы от участников игры. Бизяев прокомментировал свою работу традиционными для игры словами Якубовича.

«И как обычно, под аплодисменты зрительного зала я приглашаю в студию первую тройку игроков. Первая тройка, в студию! Вот задание на первый тур: Праздничное лакомство, распространенное на Руси, которое, в частности, царь Алексей Михайлович посылал в качестве гостинца своей невесте Наталье Нарышкиной», — написал в описании к посту художник.

Также стоит отметить, что в этом наборе есть и табло с загаданным словом.