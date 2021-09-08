Илья Соболев выплатил юристу из Тольятти 100 тысяч рублей за неудачную шутку

В группе «Mash на Мойке» в социальной сети Telegram сообщили, что известный комик и бывший резидент Comedy Club Илья Соболев заплатил 100 тысяч рублей юристу из Тольятти Леониду Тарантову, за неудачную шутку. Тарантов подал на него иск в суд, за шутку, прозвучавшую в одном из выпусков программы «Можно ваш телефончик?».

Изначально юрист потребовал от комика выплатить ему 84 млн рублей. Соболев предложил истцу заключить мировое соглашение на, что тот согласился и они договорились о выплате суммы в размере 100 тысяч рублей.

«Нам эти споры уже давно неинтересны. Там очень много разных фактов, которые указывают на то, что мы не виноваты настолько, насколько нас считает виноватыми данный гражданин из Тольятти», — отметил комик.

Адвокат Соболева отметил, что за такие случаи «взыскиваются суммы в единицы, десятки, тысячи рублей».