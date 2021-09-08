На станции метро «Фрунзенская» пройдет реконструкция

Градостроительный совет Санкт-Петербурга в среду, 8 сентября, опубликовал проектную документацию реконструкции вестибюля станции метро «Фрунзенская». Планируется полная замена эскалаторов, а также создание единого диспетчерского центра городской подземки. Однако проект еще не утвержден.

Реконструкцию станции планируют начать в 2022 году. Вместо небольшого вестибюля появится новый пятиэтажный комплекс, общая площадь которого составит более 61 тысячи квадратных метров. Также здание будет иметь 2 подземных яруса.

Примерно окончание работ — 2026 год. План работ по реконструкции и строительству создает компания ООО «Архитектурное бюро А.С.+».