Суд продлил арест владельцу «Норманн», которого обвинили в крупном мошенничестве

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что городской суд Петербурга продлил на 3 месяца арест владельцу компании «Норманн». Владимира Смирнова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере со средствами не менее 2,6 тыс. участников долевого строительства на территории Северной столицы и Ленинградской области.

«Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Смирнова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), сроком по 9 декабря 2021 года», — сообщили в ОПС.

Также в пресс-службе отметили, что по данным следствия, с июля 2014 по февраль 2019 года Смирнов обманным путем и злоупотреблением доверия похитил привлеченные компанией деньги дольщиков на сумму 3,5 млрд рублей.