В Некрасовском саду появилось граффити с Марией Колесниковой

В Санкт-Петербурге в Некрасовском саду на стене одного из зданий появилось граффити с лидером белорусского протеста Марией Колесниковой. Под ним было написано: «За нашу и вашу свободу». Изображение выложила в социальную сеть одна из петербурженок.

Стало известно, что на этой неделе суд Минска приговорил Колесникову к 11 годам лишения свободы. Ее обвинили по ч.3 ст.361 УК Республики Беларусь «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет».

Девушку арестовали 9 сентября 2020 года при попытке выдворить ее за пределы страны, но Колесникова не хотела покидать Беларусь и разорвала паспорт.