Пока в Петербурге медлят с отопительным сезоном, петербуржцы скупают обогреватели

В Санкт-Петербурге пока не собираются начинать отопительный сезон, несмотря на довольно прохладную погоду. По словам синоптиков, он может начаться не раньше конца сентября. В связи с этим жители Северной столицы не хотят ждать включения отопления, а бегут в магазины за обогревателями. Об этом стало известно «МК в Питере».

Сотрудники издательства пообщались с крупными ретейлерами бытовой техники, чтобы узнать, как сильно поднимутся цены в ближайшее время на отопительные приборы.

«В первые недели сентября мы уже наблюдаем многократный рост продаж теплотехники в Северо-западном регионе, по нашим оценкам, за осень спрос на эту торговую группу возрастет на 15–20% по сравнению с прошлым годом. Так как на рынке не представлено технологических новинок, то потребительские предпочтения не изменились», — заявил глава бытовой техники «Ситилинк» Олег Щептев.

Большим спросом пользуются конвекторы, после них расположились тепловентиляторы, Они являются самыми доступными в цене обогревательными устройствами.

«На первой неделе сентября в Петербурге продажи обогревательных приборов увеличились более чем вдвое относительно прошлого года. Примерно по 40% проданных приборов пришлось на тепловентиляторы, а также электрические обогревательные приборы — их используют преимущественно в качестве дополнительного источника тепла в загородных домах или для поддержания комфортной температуры в квартире», — сообщил председатель направления продуктовых коммуникаций М.Видео и Эльдорадо.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что отопительного сезона жителям Петербурга придется ждать, как минимум до конца сентября. Только к этому времени температура придет в климатическую норму.