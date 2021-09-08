Отопление в домах Петербурга включат не раньше конца сентября

Стало известно, что отопление в домах Санкт-Петербурга включат не раньше, чем в конце сентября. Лишь к этому моменту установится нормальная среднесуточная температура. Такое заявление сделали синоптики.

Также доктор географических наук и профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин отметил, что в ближайшие дни в Северной столице ожидается потепление, а к выходным столбики термометра достигнут отметки в +20 градусов.

«С понедельника к нам придёт новый циклон и начнётся похолодание, но постепенное — примерно до конца сентября температура будет держаться в районе +15..+17 градусов. И только в последние дни месяца похолодает уже по-настоящему», — заявил Малинин.

Ранее сообщалось, что подача тепла в жилые дома и социальные объекты начнется только тогда, когда температура воздуха на улице не будет превышать +8 градусов.