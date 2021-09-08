В Петербурге возбудили более 3,4 тыс. уголовных дел на мигрантов

В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга сообщили, что в Северной столице в отношении мигрантов возбудили более 3,4 тыс. уголовных дел за фиктивную постановку на учет по одному адресу.

В ведомстве также отметили, что компании «Позитив Групп» только по одному адресу удалось фиктивно поставить на миграционный учет более 3,4 тыс. иностранных граждан. Помимо этого, организация не предоставляла мигрантам фактического жилья.

«По данному факту прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации")», — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент ход расследования находится на контроле прокуратуры.