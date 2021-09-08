ГАТИ выдало разрешение на капремонт вестибюля станции метро «Владимирска»

В Санкт-Петербурге планируется провести капитальный ремонт станции метро «Владимирская». Будут проводиться работы по реконструкции наземного вестибюля станции. Разрешения, которые необходимы для проведения работы, подрядчик уже получил.

В пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) сообщили, что инспекторы уже выдали ордер на размещение временных ограждений строительных площадок, а также зон производства работ и установку строительных лесов.

Ремонт «Владимирской» начался 7 сентября 2021года. Планируется, что все работы будут закончены до 30 апреля 2022 года. Отметим также, что здание станции является объектом культурного наследия.