Петербург вошел в число рекордсменов по числу ДТП детей на электросамокатах

В пресс-центре МВД России привели данные, согласно которому стали известны города с наибольшим количеством ДТП с участием детей на электросамокатах. В числе этих регионов находятся Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Татарстан. За прошедшие 7 месяцев эти города стали лидерами по числу подобных происшествий.

Так, в общей сложности с января по июль в Северной столице было замечено 6 таких ДТП. В Краснодарском крае и Татарстане зафиксировано по 4 подобных ДТП, в которых пострадали 5 и 4 детей соответственно.

Кроме того, отметим, что по данным полицейского ведомства, с начала 2021 года в России произошло 38 аварий с участием детей на электросамокатах. В одном из таких ДТП один погиб, а еще 39 детей пострадали.