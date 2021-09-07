В Петербурге завершили расследование дела об убийстве студента СПбГУ

В пресс-службе СУ СК России по Санкт-Петербургу сообщили, что завершено расследование дела об убийстве студента СПбГУ на Невском проспекте. В совершении преступления обвиняется 43-летний Заур Каримов. С ним по делу проходят еще 6 соучастников, которые обвиняются также в мошенничестве и еще 4-х человек объявили в розыск.

Как сообщает СК, обвиняемые создали липовую контору, которая занималась продажей справок и медицинских книжек на Невском проспекте. К этим людям обратился студент СПбГУ 25-летний Владислав Голиков. Деньги юноша отдал, но за это ничего не получил. Тогда Голиков потребовал вернуть деньги. В итоге между сторонами возник словесный конфликт.

В ходе разборок Каримов достал травматический пистолет и выстрелил Голикову в голову. От полученных травм молодой человек скончался в больнице через 9 дней.