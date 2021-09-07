Тиль Линдеманн получил разрешение от Эрмитажа в использовании NFT-изображений

Государственный Эрмитаж разрешил фронтмену немецкой группы Rammstein Тиою Линдеманну использовать NFT-изображения музея. Музыкант хочет применить интерьеры Эрмитажа в рамках проекта NFTill.

В пресс-службе музея заявили, что не получив ответа на претензии в отношении певца, руководство решило обратиться напрямую к площадке Twelve X Twelve, на которой размещены изображения, как раз и ставшие предметом спора между двумя сторонами.

«По итогу переговоров Государственного Эрмитажа с платформой Twelve X Twelve стороны пришли к успешному решению, учитывающему интересы всех сторон», — отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что Линдеманн выпустил NFT-коллекцию, которая была создана на основе изображений, снятых во время съемок музыкального клипа «Любимый город».