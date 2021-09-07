Летом в благоустройстве и озеленении города помогало более 1500 подростков

В пресс-службе Смольного сообщили, что за прошедшее лето в озеленении и благоустройстве Санкт-Петербурга помогало более 1500 подростков. Через биржу труда работу получили 1195 человек, 424 жителей Северной столицы трудоустроились по договорам с садово-парковыми предприятиями.

«Город каждый год организует кампанию по трудоустройству подростков на каникулах. Это хорошая возможность для ребят провести лето с пользой, заработать деньги, а главное — почувствовать себя причастными к созданию комфортной городской среды. Поработав вместе со специалистами, дети понимают, как важна ежедневная забота о чистоте и красоте города», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Подростки работали в таких местах, как Александровский сад, парк около ТЮЗа, садах Смольного собора и Олимпия, Исаакиевский сквер, Некрасовский и Овсянниковский сады, Марсово поле, Таврический сад, сквер у Нахимовского училища, а также Троицкой площади.

За такую работу подростки в среднем получали 10 067 рублей.