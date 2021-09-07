В День памяти жертв блокады некоторым гражданам предоставят право бесплатного проезда

В пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда для некоторых категорий граждан будет предоставлено право бесплатного проезда на наземном общественном транспорте и метрополитене.

Данные льготы предоставят инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, награждённым медалью «За оборону Ленинграда», награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Воспользоваться этими привилегиями смогут все ветераны независимо от гражданства и места жительства, но только при предъявлении соответствующего документа.

