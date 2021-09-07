Дачники новой Ижоры подали в суд на соседей из-за яблони

В объединенной пресс-службе судов сообщили, что суд Санкт-Петербурга вновь будет разбираться в правомерности посадки яблони в новой Ижоре. Ранее стало известно, что Пушкинский суд уже вынес решение по этому делу, но истцы недовольны таким решением и подали апелляцию.

В тексте заявления дачники написали, что яблоня соседей, посаженная рядом с границей, свисает над забором и затеняет его, вследствие чего он начинает гнить. Также жители недовольны малиной соседей, которая не дает покрасить забор.

Истцы требуют от ответчика, чтобы тот пересадил яблоню и малину подальше от забора.

Отметим, что ранее Пушкинский суд пришел к выводу о том, что ветви дерева не залезают на чужую территорию, а кусты малины касаются забора минимально. В связи с чем, суд счел недоказанной связь между наличием растительности и гниением забора.