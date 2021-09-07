Петербуржцы выберут парки, которые в первую очередь нуждаются в уборке

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал опрос для жителей Северной столицы. Горожанам предлагается выбрать парки и скверы, которые в первую очередь нуждаются в наведении порядка.

Под постом граждане оставляли свои комментарии и пожелания. Самое частое упоминание и больше всего просьб по уборке «зеленой» территории возникло у парка на Смоленке, который находится на Васильевском острове.

«Очень хочется, чтобы были благоустроены поскорее парк на Смоленке, территория Линейного парка на Васильевском острове», — написал один из жителей города в комментарии под постом.

Также стоит отметить, что петербуржцы предлагали и другие места для наведения порядка. Среди них оказались Регулярный сад на острове Декабристов и Пискаревский парк.

Все предложения жителей Петербурга принимаются до 15 сентября.