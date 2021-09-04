Беглов возложил цветы к стеле «Город воинской Славы» в Колпино

На официальном сайте администрации Санкт-Петербурга сообщили, что губернатор Северной столицы Александр Беглов возложил цветы к стеле «Колпино – город воинской славы» и Вечному огню в сквере Героев-ижорцев память о павших в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня, 4 сентября, исполнилось 80 лет со дня первого боя, который приняли бойцы Ижорского батальона, сформированные из рабочих Ижорских заводов и жителей Колпино.

«Тысячи колпинцев отдали свои жизни, защищая Ленинград. В нашей памяти навечно останутся мужество и героизм бойцов легендарного Ижорского батальона, остановивших врага на подступах к нашему городу. За это городу Колпино присвоено почётное звание «Город воинской славы». Мы всегда будем хранить память об этих героических временах, о подвиге наших отцов и дедов», — заявил Беглов.

Также отметим, что 4 сентября, Колпино празднует 299 День рождения. Он был основан в 1722 году как рабочая слобода при пильной мельнице. Статус города был получен в 1912 году.