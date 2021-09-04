Беглов посетил новый детсад в Колпино

На официальном сайте администрации Санкт-Петербурга сообщили, что в Колпино открыли новый детский сад, который рассчитан на 220 детей, в нем будет 12 групп. Учреждение посетил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Глава города отметил, что параллельно со строительством детсада в этом микрорайоне вели и другие работы. Были заменены изношенные внутриквартальные теплосети, обустроено новое уличное освещение, благоустроена внутридворовая территория.

«Это отличный пример комплексного подхода при строительстве городских объектов», — подчеркнул градоначальник.

Все группы уже укомплектованы. Детский сад построили за 1,5 года с учетом запросов местных жителей на создание новых групп для детей с особенностями развития. Также стоит отметить, что ясельные группы находятся на первом этаже и имеют самостоятельные выходы на территорию с игровыми площадками.

Кроме того, в детсаду находятся бассейн с ванной для обучения детей плаванию, медицинский изолятор, а также пищеблок. На втором этаже здания находятся административные помещения, а также залы для спортивных и музыкальных занятий.