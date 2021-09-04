Жителям Колпино подарили новый участок Софийской улицы

В Санкт-Петербурге запустили движение по новому участку Софийской улицы. Новая дорога ведет от пересечения с автомобильной дорогой на Колпино до Заводского проспекта. Участок подарили местным жителям в честь Дня города. Сегодня, 4 сентября, Колпино исполнилось 299 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На церемонии открытия новой трассы присутствовал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Глава города отметил, что все работы завершены точно в срок.

«Теперь улучшится транспортная связь между двумя районами города – Колпинским и Пушкинским, появится подъезд к скоростной магистрали М11 «Нева», — отметил Беглов.

Кроме того, стоит отметить, что до конца сентября планируется открыть автомобильный обход Красного села от проспекта Ленина до Кингиссепского шоссе.