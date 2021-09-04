В Петербурге почтили память жертв теракта в школе Беслана

В Санкт-Петербурге, в пятницу, 3 сентября, на Малой Садовой улице прошла акция памяти жертв в школе Беслана. Жители Северной столицы, которые участвовали в этом мероприятии, выложили из свечей слово «Беслан», а также растянули баннер с фотографиями погибших.

В акции приняло участие много человек. Рядом проходившие горожане интересовались, что здесь происходит. Люди постарше сразу понимали о чем идет речь только после одного слова — «Беслан», в то время как молодые люди переспрашивали и пытались узнать его значение.

Кроме того, около станции метро «Сенная площадь» активисты раздавали всем прохожим символ мира — памятные знаки в форме голубей с бело-голубой лентой.