Администрация Красносельского района подверглась обыскам по делу о мошенничестве

В администрации Красносельского района Санкт-Петербурга сотрудники полиции провели обыски. Ведомство подозревают в мошенничестве, которое может быть связано с выделенными на благоустройство деньгами. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«В районной администрации Красносельского района прошли обыски в рамках дела о мошенничестве», — сообщили в правоохранительных органах. Другой информации источник не дал.

Кроме того, с районной администрацией пытались связаться по телефону, но никто не ответил. На данный момент точной информации от ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области не поступало.