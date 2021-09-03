После визита Беглова в детсад в Шушарах родители обнаружили дефицит кроватей и стульев

Недавно губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил детский сад №49, находящийся в Шушарах. Однако после визита градоначальника, родители детей обнаружили много отличий между фотографиями, которые были выложены на сайте правительства, с реальными. В итоге в учреждении выявили дефицит стульев и кроватей. В детском саду объяснили, что это связано с тем, что в этом году они взяли больше детей, чем положено.

Одна из петербурженок рассказала, что помещение, которое предназначается для одной группы трехлетних детей, приспособили для двух детских коллективов общей численностью 60 человек. В результате на 3- малышей оказалось 9 кроватей.

«Нет спальной зоны, нет игровой. Спать будут там, где играют», — сообщил один из родителей.

Петербурженка предположила, что к приезду градоначальника сделали все красиво, а в итоге ничего нет: ни игрушек, ни мебели в том объеме, в котором она была показана на сайте Смольного.