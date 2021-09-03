Производителю молочных продуктов «Лосево» грозит банкротство

За последнее время компания «Лосево» уже закрыла 5 фирменных торговых точек. На данный момент в Санкт-Петербурге осталось 4 магазина и 2 автолавки. В четверг, 9 сентября, Арбитражный суд Северной столицы и Ленинградской области рассмотрит иск о банкротстве производителя премиальной молочной продукции, мяса и овощей «СХП Лосево».

Иск в суд подала компания ООО «Центрплем», а также дочерней компанией и официальным дистрибьютером международной World Wide Sires (WWS), которая поставляет на рынок генетический материал быков-производителей мясных и молочных пород. Кроме того, Третьими лицами по делу станут ассоциация «СОУ ЦФО», управление Росреестра по Ленобласти и областной УФНС.

Однако в самом «Лосево» считают иск со стороны «Центрплема» о банкротстве необоснованным. Также в компании отметили, что в состоянии погасить все долги перед поставщиками после реорганизации.