Экс-депутат Смольного Давид Адамия стал главой совета директоров ВСЗ

Бывший депутат Смольного Давид Адамия стал главой совета директоров ПАО «Выборгский судостроительный завод» (ВСЗ). Адамия был избран на эту должность 1 сентября.

Ранее этот пост занимал Александр Нейгебауэр. Теперь он встанет на новую должность — заместитель генерального директора Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) по экономике и финансам.

Отметим, что Давид Адамия с 2012 по 2018 год возглавлял аппарат администрации губернатора Санкт-Петербурга, работая под руководством бывшего Губернатора города Георгия Полтавченко. В 2018 году в след за Полтавченко он перешел в ОСК.