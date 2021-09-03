КИО принимает от петербуржцев заявления по «гаражной амнистии»

С 1 сентября в России вступил в силу закон о «гаражной амнистии». В связи с новым законопроектом, владельцы гаражей, которые находились в государственной или муниципальной собственности, смогут переоформить территорию на себя.

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга уже начал принимать заявления от петербуржцев по «гаражной амнистии». Предполагается, что владельцы гаражного участка смогут получить в собственность землю бесплатно.

Однако, несмотря на всю простоту, процесс оформления документов очень затягивается. Пакеты могут отличаться в зависимости от того, есть ли у участка кадастровый номер.