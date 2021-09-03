В Исаакиевском соборе 1 октября состоится венчание потомка династии Романовых

В Санкт-Петербурге 1 октября состоится первое со времен революции венчание потомка династии Романовых. Процесс пройдет в Исаакиевском соборе между Георгием Михайловичем и гражданкой Италии Ребеккой Беттарини.

Пресс-секретарь Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Игорь Стахеев сообщил, что сам Георгий Михайлович является гражданином Испании. Однако при этом, по данным канцелярии Российского императорского дома, Романов является гражданином России.

Отметим, что Георгий Михайлович Романов является сыном и наследником главы Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны – единственного ребенка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании, и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской.