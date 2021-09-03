Отопление в домах Петербурга начнется в середине сентября

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о ближайшей подаче отопления в жилые дома. Так, тепло в дома жителей Северной столицы поступит в середине сентября.

«Мы движемся по тому же графику, что и в прошлом году», — сообщил глава Петербурга.

Также градоначальник отметил, что уже сейчас большинство многоквартирных домов имеют паспорта о готовности к отопительному сезону. До 15 сентября еще 3% жилищ получат необходимую документацию.

Стоит отметить, что в2020 году протапливание в домах Петербурга началось 17 сентября, а полноценное отопление — 15 октября. Отопительный сезон закончился 13 мая.