В Петербурге обнаружили нелегальные курсы по подготовке к ЕГЭ

Уже скоро начнется новый учебный год. В Санкт-Петербурге уже в полной мере начинает запускаться реклама центров, различных компаний, а также репетиторов по подготовке к ЕГЭ. Все эти курсы часто гарантируют сдачу экзаменов на 90+ баллов, а также поступление в вуз на бюджет.

Однако большинство организаций работает без разрешающей лицензии. Для того чтобы можно было готовить школьников к ЕГЭ, организация должна получить лицензию от Комитета образования Ленинградской области. Кроме того, необходимо подтверждение квалификации преподавателей.