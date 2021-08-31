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В честь 80-летия прибытия в СССР первого конвоя «Дервиш» с Петропавловской крепости был дан пушечный выстрел

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© Фото: pixabay.com

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В течение трех дней в честь этого события Дворцовый мост будет украшен праздничной подсветкой.

В пресс-службе Смольного сообщили, что в честь 80-летия прибытия в СССР первого союзного конвоя «Дервиш» с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости был дан пушечный выстрел.

«Полярные конвои, участниками которых были и моряки из Ленинграда, стали примером международного сотрудничества и взаимопомощи. Это единение стран антигитлеровской коалиции во имя победы над общим врагом — фашизмом. Мы склоняем головы перед подвигом гражданских и военных моряков, которые по ледяным водам северных морей, под атаками подводных лодок и налетами авиации, доставляли в наши северные порты необходимые фронту грузы — танки, самолеты, продовольствие. Они приходили и в блокадный Ленинград», — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Празднование юбилея прошло в Архангельске, куда 31 августа 1941 года и прибыл первый конвой.

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