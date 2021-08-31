Арбитражный суд признал «Метрострой» Петербурга банкротом

По решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области крупнейшая компания по строительству метро «Метрострой» признана банкротом. В организации ввели процедуру конкурсного производства, говорится в материалах в картотеке суда.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — говорится в сообщении.

«Суд принял решение, он согласен с арбитражным управляющим, который предложил ввести процедуру банкротства. В связи с этим открыто конкурсное производство и введен конкурсный управляющий Светлана Николаевна Судья», – заявили в пресс-службе.

Кроме того, сообщается, что кандидатура Судьи была избрана советом директоров. В самой компании также отметили, что процедура банкротства «Метростроя» открывает возможность перезаключения госконтрактов с АО «Метрострой Северной столицы» и передачи им производственных площадок.