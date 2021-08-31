Около «Сибур Арены» поставили «баррикады» от дрифтеров

В Санкт-Петербурге около стадиона «Сибур Арена», который находится рядом с «Газпром Ареной» на Крестовском острове появились барьеры от дрифтеров. Известный журналист Северной столицы и болельщик сине-бело-голубых Федор Погорелов сфотографировал площадку, на которой поверх следов от шин автомобилей стоят бетонный полусферы синего цвета.

Теперь на парковке возле «Сибур Арены» подрифтовать не получиться.

«Эффектное решение. Пока, дрифтеры», — прокомментировал данную ситуацию Погорелов на своей странице в социальной сети Instagram.

Отметим, что недавно на парковке стадиона произошло возгорание автомобиля, после того, как юноша решил покрасоваться умением дрифтовать перед девушкой.