Для туристов в городе появится прокат пауэрбанков «Зарядись Петербургом!»

На официальном сайте туристско-информационного бюро Санкт-Петербурга сообщили, что в Северной столице для туристов появится новый вид услуг. Теперь все приезжие смогут воспользоваться сервисом шеринга, но на этот раз уже пауэрабанок для заряда мобильных устройств.

Новый вид услуг назвали «Зарядись Петербургом!». Шеринг начнет свою работу в сентябре и будет проходить в 2 этапа без привлечения бюджетных средств по инициативе ООО «Заряд!», которое предоставило оборудование.

Так, на первом этапе зарядные батареи для телефонов появятся в офисах и павильонах бюро. Желающие смогут взять их из специального автомата, который будет оформлен в стиле метабренда Северной столицы.

Во время второго этапа устройства появятся рядом с точками притяжения туристов, в числе которых главные достопримечательности города на Неве, а также места проведения организуемых Комитетом по развитию туризма праздников и фестивалей, выставки.

Однако для того чтобы воспользоваться пауэрбанками необходимо будет установить специальное приложение.