На адресную инвестиционную программу в 2022 году Петербург потратит 127,8 млрд рублей

В рамках «нулевых чтений» городского бюджета председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко сообщил, что в 2022 году в Санкт-Петербурге в полтора раза вырастут расходы на адресную инвестиционную программу (АИП). В этом году сумма составит 127,8 млрд рублей. Например, в прошлом году расходы составили 86,8 млрд рублей.

Сообщается, что часть суммы будет поступать из федерального бюджета. Так, ассигнования будут составлять 3,5 млрд рублей, а остальные 124,5 млрд выделит город.

В этот раз АИП будет работать над 291 объектом. Планируется сдать 16 детсадов, 8 школ, 14 объектов здравоохранения, 4 спортивных объекта, 3 — коммунального хозяйства, а также киноконцертный комплекс, здание прокуратуры, пожарное депо и центр реабилитации инвалидов.