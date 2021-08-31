«Метрострой» опроверг информацию об аресте имущества экс-директоров организации

Ранее сообщалось, что на бывших директоров компании «Метрострой» Вадима и Николая Александровых суд наложил арест на их многомиллиардное имущество. Однако в компании опровергли данную информацию. По предварительным данным общая сумма всего имущества оценивается почти в 7 млрд рублей.

«Там ареста нет, суд принял меры, которые просто не дают пока перемещать имущество на других лиц», — сообщили в «Метрострое».

Сообщается, что ходатайство подал временный управляющий организации Григорий Авдеев. В документе рассказывалось, что Александровы якобы начали переписывать свое имущество на близких, когда процесс банкротства компании еще идет.