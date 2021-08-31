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СПб ГУП «Пассажиравтотранс» начал проводить обучение водителей автобусов

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© Фото: baltphoto.ru

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Тренинги у молодых водителей будут проводить опытные сотрудники, которые хранят традиции старой школы.

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» набирает людей, которые желают обучиться профессии водителя автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Требованиями для кандидатов являются: достижение возраста 21 года, стаж вождения категории «В» от трех лет, а также желание получить новую профессию.

Обучение будет проходить постоянно — 2 раза в год по 20 часов. На занятиях водителей ознакомят с изменениями нормативно-правовой и технической базы, а также особенностями различных моделей автобусов.

Преподавателями для молодых водителей станут наставники из числа опытных сотрудников, которые хранят традиции старой школы, показывая, каким должен быть образцовый водитель автобуса.

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