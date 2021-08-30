В Петербурге арестовали 28-летнего полицейского за сбыт наркотиков

В Санкт-Петербурге арестовали 28-летнего капитана полиции, на которого завели уголовное дело о сбыте наркотиков. В обязанности офицера входила борьба с незаконным распространением этих веществ.

В уголовном деле в отношении сотрудника правоохранительных органов несколько эпизодов. Согласно версии следствия, полицейский пережал для реализации своему знакомому около 500 граммов наркотиков растительного происхождения, после чего тот обратился в отдел полиции.

Весной прошло года стража порядка перевели на повышение, после чего, в скором времени, он ушел на больничный.