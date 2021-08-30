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Беглов назвал причины дефицита мест в образовательных учреждениях Петербурга

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© Фото: baltphoto.ru

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Глава города отметил, что за 10 лет жилищный фонд Петербурга вырос в полтора раза.

В понедельник, 30 августа, в Северной столице состоялся городской педагогический совет. Как он прошел, рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

На заседании обсуждался вопрос о дефиците мест в образовательных учреждениях Петербурга. В обсуждение также включили вопросы, которые поступили от горожан в адрес губернатора Северной столицы Александр Беглова и руководителей системы образования.

Обсуждая данную тему глава города отметил, что 2010 году жилищный фонд города составил 110 млн кв. метров, а в 2020 — 150 млн «квадратов». Таким образом, за 10 лет регион вырос в полтора раза.

«Все эти дополнительные квадратные метры выросли в новостройках. Туда переехали порядка 1,5 млн петербуржцев. Город совершил гигантский рывок: расселялись коммуналки, в новые квартиры въезжали очередники. Мы можем увидеть это на карте города. Если посмотреть, можно увидеть, как плотно расположены школы в условной старой застройке. Люди получали жилье, переезжали в новые районы. А строительство социальных объектов запаздывало», — отметил Беглов.

Следующим фактором градоначальник назвал увеличение числа учащихся. Каждый год школьников становится больше примерно на 20 тысяч, дошкольников — 10 тыс. человек.

«Стали появляться по 10 и даже 12 классов в одной параллели. И в классах началось увеличение учеников, по 35-40 человек. Это огромная нагрузка на педагога. В таком классе труднее учиться детям. Родителям сложно добираться до школы или детского сада, их не хватает в шаговой доступности», — добавил губернатор.

Для решения данной проблемы в 2019 году была принята программа ускоренного строительства социальных объектов.

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