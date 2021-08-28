Новый детский сад в Балтийской жемчужине начнет работать 1 сентября

В пресс-службе Смольного сообщили, что с 1 сентября в микрорайоне Балтийская жемчужина новый детский сад «Исток» примет детей 1 сентября. Здание будет рассчитано на 90 малышей, в котором будет 5 групп.

«Мы делаем упор на то, чтобы вместе с жильем вводились детские сады, школы и медицинское учреждения», — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Кроме того, глава города поблагодарил застройщика, который построил детсад.

Стоит отметить, что в новом учреждении находятся залы для занятий музыкой и физкультурой, а также специальные помещения для кружков.

Также Беглов подчеркнул, что в детском саду созданы все условия для детей с особенностями здоровья, в том числе, слобослышащих малышей.