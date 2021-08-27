Блогеру из TikTok за незаконное ношение полицейской формы суд назначил пять суток ареста

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что суд Петербурга назначил пять суток ареста блогеру Сергею Чепкасову. Его обвинили в неповиновении законным требованиям сотрудника полиции. Кроме того, Чепкасов снимал ролики в полицейской форме .

«Решением Приморского районного суда Санкт-Петербурга он признан виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Мужчине назначили наказание в виде административного ареста на срок пять суток», — говорится в сообщении.

Ранее блогера уже привлекали за подобные действия. Первый раз его задержали в Северной столице в июне 2021 года, когда он ходил по улице в форме майора полиции. При задержании блогер объяснял, что купил форму для снятия роликов в TikTok. На молодого человека составили административный протокол по ст. 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».