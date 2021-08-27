КГИОП демонтировал 8 исторических фонарей для реставрации

В пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга сообщили, что с Марсова поля демонтировали восемь исторических фонарей-торшеров, которые отправят на реставрацию.

Стоит отметить, что последний раз световые приборы, которые предназначались для Благовещенского моста, ремонтировались 55 лет назад. За прошедшее время чугунные конструкции проржавели, а декоративные элементы потрескались.

«Фонари давно находятся в неудовлетворительном, частично — аварийном состоянии, но приступить к их реставрации долгое время не было возможности, так как они не числились на балансе ни одной организации. В 2017 году торшеры были переданы в ведение ГБУ ”Ленсвет”», — заявили в КГИОП.

Кроме того, стало известно, что на реставрацию фонарей потратят 72,4 млн рублей.