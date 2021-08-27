В администрации Петербурга сообщили о готовности теплоснабжения в домах к осени

В администрации Санкт-Петербурга отчитались о готовности всех объектов теплоснабжения к началу осени. На данный момент к началу осени готово 96% от общего числа теплосетей для подачи тепла в жилые дома.

Кроме того, в Смольном заявили, что специалисты приступают к тестированию объектов подачи тепла перед началом отопительного сезона.

Сроки протапливания станут известны только после того, как закончатся испытания систем теплоснабжения. Власти также будут учитывать возможные неблагоприятные погодные условия. В первую очередь отопление начнется в детских садах, школах, а также больницах и поликлиниках.