Глав УК трёх районов Петербурга лишат премий за состояние жилых домов

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко сообщил, что главы трех районов после проверки жилых домов будут лишены премий. Также привилегии не получат председатели администраций по ЖКХ и руководители ГУЖА.

В пресс-службе аппарата заместителя главы Северной столицы отметили, что глав районов лишили премий после проверки жилых домов.

«Город готовится к зиме, а потому состояние всех технических помещений должно быть надлежащим. Премий по итогам работы должны быть лишены заместители глав и начальники ГУЖА Калининского, Красногвардейского и Центрального районов города», — заявил Бондаренко.

Также замглавы города добавил, что , представление о депримировании директоров проверенных городских жилкомсервисов должны быть направлены на рассмотрение советов директоров в сентябре.