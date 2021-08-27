В Петербурге внесут изменения в законопроект о работе ярмарок

После заседания в Мариинском дворце 27 августа, депутаты приняли в третьем чтении законопроект об увеличении срока работы ярмарок в Санкт-Петербурге.

Изменения будут внесены в региональный закон «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Санкт-Петербурга». После вступления закона в силу, ярмарки смогут работать не 30 дней в квартал как раньше, а 60.

Авторами законопроекта стали депутаты Алексей Макаров и Александр Ходосок. В пояснительной записке они уточнили, что в последние годы выросло значение такой сферы торговли как ярмарки. Для некоторых граждан таких, как фермеры и люди, ведущие свое подсобное хозяйство, это чуть ли не единственный способ продать эти товары.