В Петербурге собираются отремонтировать более 1 тыс. лифтов в жилых домах

В Санкт-Петербурге до конца 2021 года собираются провести капитальный ремонт 1176 лифтов. Примерная стоимость планируемых работ составит 3,7 млрд рублей.

Северная столица продолжает увеличивать темпы по замене лифтов в жилых домах. Согласно статистке, в 2019 году в домах установили 847 лифтов, а в 2020 — 989. Таким образом, рост составил примерно 17%.

За все время капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за последние 6 лет было отремонтировано более 9 тысяч лифтов. Так, капремонт лифтов для 2425 домов обошелся в 22 млрд рублей.

«Город вкладывает значительные средства в капитальный ремонт лифтов. Мы постепенно увеличиваем темпы ремонта, меняем устаревшее оборудование на более современное, надежное и экономичное», — сообщил глава Петербурга Александр Беглов.

Кроме того, в пресс-службе Смольного сообщили, что новые лифты будут оборудованы светодиодным освещением, а также будут отличаться комфортом и плавным ходом.